Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь дел о мошенничестве

Следователи МВД возбудили еще семь уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Таганского районного суда Москвы.





Как рассказал на заседании следователь, Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, против него возбуждено еще семь дел. За время расследования опрошено более 35 потерпевших. При этом следствие не успело допросить некоторых фигурантов дела, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы и другие следственные действия, поэтому попросило продлить арест блогеру еще на два месяца.





Следователь также сказал, что Шабутдинова проверяют на причастность к новым эпизодам мошенничества и на преступления в сфере налогов. Представитель МВД отметил, что у блогера есть банковские карты ОАЭ, Казахстана и Белоруссии, сам фигурант говорил о наличии дорогой недвижимости за рубежом. Правоохранители пришли к выводу, что у Шабутдинова есть «значительные финансовые ресурсы».





Таганский суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок ареста бизнес-тренера до 16 апреля. Нынешний срок заключения под стражу истекал 16 февраля.





Шабутдинова, основателя компании «Лайк Центр», задержали 3 ноября и на следующий день арестовали. Его обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Следствие оценивает ущерб от действий блогера в четыре миллиона рублей. Шабутдинов назвал свой арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» для бизнеса.