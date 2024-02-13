НТВ попросил Собчак доказать, что у нее есть честь и достоинство

Журналистка Ксения Собчак при обращении в суд с иском к НТВ должна будет приложить результаты «экспертизы» о наличии у нее чести и достоинства. Об этом говорится в заявлении телеканала.





10 и 11 февраля НТВ выпустил два фильма о Собчак. В них затронуты темы как личной жизни журналистки, так и ее политических высказываний. В описании к первому сюжету сказано, в частности, что Собчак «зарабатывает на крови», ко второму — что «уже давно перешла все границы».





После выхода второго фильма Собчак назвала работу НТВ «отчаянной натяжкой совы на глобус и фантазиями в стиле «Экспресс-газеты». Она посчитала подлостью использование против нее памяти ее отца, экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Журналистка пообещала подать на телеканал в суд иск о клевете, защите чести и достоинства, «воровстве ее материалов из YouTube и соцсетей».