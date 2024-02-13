В Союзе десантников России призвали назвать улицу в Москве именем умершего экс-командира 9-й роты в Афганистане Востротина

В Союзе десантников России призвали назвать улицу в Москве или Подмосковье именем умершего экс-командира 9-й роты в Афганистане Валерия Востротина. О такой инициативе Daily Storm сообщил председатель центрального правления организации Валерий Юрьев. По его словам, Востротин был «настоящим генералом и настоящим героем Советского Союза» и по возможности всегда старался помогать простым людям.





«Начнем с того, чтоб открыть [для увековечивания памяти Востротина] мемориальную доску. А потом будем стремиться назвать и улицу. С памятником, наверное, завязываться не будем. А название улицы и мемориальную доску, думаю, мы осилим», — сказал Юрьев.





«Про него [Востротина] ребята, его бывшие подчиненные, сочинили песню о том, что ушел последний герой Советской страны. Валерий Александрович никому никогда ни в чем не отказывал. И он, имея высокое воинское звание, награды, занимавший большие должности, был прост в общении, доступен, без всяких понтов. С ним было приятно общаться. Конечно, большая утрата. Даже не верится...» — рассказал представитель Союза десантников России.





Он отметил, что Востротин «болел года три или четыре», но старался не терять оптимизма и бодрости духа. «Там болезнь неизлечимая была. Но он стремился выкарабкаться. Но, к большому сожалению, природу не обманешь», — заключил Юрьев.





Генерал-полковник Валерий Востротин скончался на 72-м году жизни. О смерти Востротина сообщила организация военных инвалидов «Воин», которой он руководил.





Во время войны в Афганистане он командовал 9-й парашютно-десантной ротой. Один из боев ее описывается в картине «9-я рота» режиссера Федора Бондарчука. Также Востротин участвовал в штурме дворца Тадж-Бек (дворец Амина) в Кабуле.





С 1994-го по 2003 год Востротин занимал пост заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, позже был депутатом Госдумы от «Единой России». Генерал также работал на выборах доверенным лицом российского лидера Владимира Путина.





Валерий Востротин имеет многочисленные награды: ордена Ленина, Красного Знамени, Мужества, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и другие. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1988 году, а генерал-полковником он стал в 1999-м.