Житель Северной Осетии скончался после глотка из бутылки минералки «Джермук»

Житель Владикавказа, 11 февраля выпивший уксус из бутылки минеральной воды «Джермук» и получивший ожог пищевода, умер в больнице. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.





Роспотребнадзор объявил, что приостанавливает продажу некоторых партий воды «Джермук», расфасованных в бутылки объемом 0,5 литра и ввезенных в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024-го. Речь идет о продукции, произведенной 28 декабря.





Меняйло рассказал, что после того как житель Владикавказа выпил уксус вместо минеральной воды, власти изъяли 24 упаковки воды «Джермук». Он также рекомендовал бизнесу приостановить продажу, а покупателям — не пить воду этой марки.





Управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.