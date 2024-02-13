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Житель Северной Осетии скончался после глотка из бутылки минералки «Джермук»
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Мужчина получил ожог пищевода, поскольку вместо воды там был уксус undefined
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Житель Северной Осетии скончался после глотка из бутылки минералки «Джермук»

Мужчина получил ожог пищевода, поскольку вместо воды там был уксус

Житель Владикавказа, 11 февраля выпивший уксус из бутылки минеральной воды «Джермук» и получивший ожог пищевода, умер в больнице. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.


Роспотребнадзор объявил, что приостанавливает продажу некоторых партий воды «Джермук», расфасованных в бутылки объемом 0,5 литра и ввезенных в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024-го. Речь идет о продукции, произведенной 28 декабря.


Меняйло рассказал, что после того как житель Владикавказа выпил уксус вместо минеральной воды, власти изъяли 24 упаковки воды «Джермук». Он также рекомендовал бизнесу приостановить продажу, а покупателям — не пить воду этой марки.


Управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

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#происшествие #вода #северная осетия
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