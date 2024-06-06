Площадка фестиваля «Москва — на волне» работала в районе Куркино

Кроме того, организаторы подготовили яркую программу. Особенно понравились жителям района концерты джазовых и кавер-групп. На протяжении всей «Рыбной недели» в Куркино проводили мастер-классы, спортивные конкурсы, фотосессии и лекции. Для детей работали бесплатные карусели.





Все гости фестиваля «Москва — на волне» могли поучаствовать в конкурсах и квестах от проекта «Московские сезоны», «Активный гражданин» и «Миллион призов». Победители получали презенты в морской тематике.





Площадки работали во всех районах столицы. К примеру, в Капотне на Москве-реке устроили чемпионат по ловле рыбы. Победителям полагались призы: за первое место — миллион рублей, за второе — 500 тысяч, третье — 300 тысяч.





Больше фото и информации о том, как проходил фестиваль «Москва — на волне», можно найти на официальном сайте проекта. Здесь же рассказывается и о других зрелищных и массовых культурных мероприятиях «Московских сезонов».