Под Краснодаром автобус столкнулся с фурой и загорелся, водитель грузового автомобиля погиб

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем под Краснодаром, после чего оба загорелись. Пресс-служба регионального главка МЧС подтвердила сообщения о том, что погиб водитель грузовика.
Telegram-канал «112» позже сообщил, что пострадал порядка 20 человек, в том числе трое детей. Автобус и фура полностью сгорели.
Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 49 пассажиров. Автобус ехал из Краснодара в Ставрополь. Авария произошла в станице Старокорсунской на улице Северной.
На месте аварии работают спецслужбы. Возникший в результате ДТП пожар уже потушили.