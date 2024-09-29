Под Краснодаром автобус столкнулся с фурой и загорелся, водитель грузового автомобиля погиб

Telegram-канал «112» позже сообщил, что пострадал порядка 20 человек, в том числе трое детей. Автобус и фура полностью сгорели.





Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 49 пассажиров. Автобус ехал из Краснодара в Ставрополь. Авария произошла в станице Старокорсунской на улице Северной.