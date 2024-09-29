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Под Краснодаром автобус столкнулся с фурой и загорелся, водитель грузового автомобиля погиб
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Предварительно, пострадали 20 пассажиров, среди них дети undefined
Новости

Под Краснодаром автобус столкнулся с фурой и загорелся, водитель грузового автомобиля погиб

Предварительно, пострадали 20 пассажиров, среди них дети

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем под Краснодаром, после чего оба загорелись. Пресс-служба регионального главка МЧС подтвердила сообщения о том, что погиб водитель грузовика. 

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Telegram-канал «112» позже сообщил, что пострадал порядка 20 человек, в том числе трое детей. Автобус и фура полностью сгорели. 


Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 49 пассажиров. Автобус ехал из Краснодара в Ставрополь. Авария произошла в станице Старокорсунской на улице Северной. 

На месте аварии работают спецслужбы. Возникший в результате ДТП пожар уже потушили.

#краснодар #дтп #автобус
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