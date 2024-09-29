Новости
Новости 18+
St
Южные регионы России накрыли пыльные бури
18+
Сообщается о пожарах, обрыве проводов и ухудшении видимости на трассах undefined
Новости

Южные регионы России накрыли пыльные бури

Сообщается о пожарах, обрыве проводов и ухудшении видимости на трассах

Пыльные бури накрыли сразу несколько регионов Южного федерального округа России. На федеральных трассах осложнена видимость, фиксируются обрывы линий электропередачи, а также крупные ландшафтные пожары. Об этом пишет ТАСС. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По данным агентства, в Волгоградской области пожарные борются с возгоранием травы и деревьев, тушение осложняется сильным ветром.


Пыльные бури наблюдаются в Астраханской области, а в Калмыкии очевидцы сообщают об обрывах линий электропередачи из-за сильного ветра.


По информации центра «Фобос», зона пыльных бурь охватила Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию, а также Дагестан и Ставрополье.

#непогода #пожар #юг #буря
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...