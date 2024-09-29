Южные регионы России накрыли пыльные бури

По данным агентства, в Волгоградской области пожарные борются с возгоранием травы и деревьев, тушение осложняется сильным ветром.





Пыльные бури наблюдаются в Астраханской области, а в Калмыкии очевидцы сообщают об обрывах линий электропередачи из-за сильного ветра.





По информации центра «Фобос», зона пыльных бурь охватила Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию, а также Дагестан и Ставрополье.