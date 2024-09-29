ВСУ ударили по трансформатору станции «Радуга» в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре. Об этом сообщил персонал станции.
В Telegram-канале ЗАЭС уточняется, что трансформатор был уничтожен «прямым попаданием артиллерии ВСУ».
«Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — говорится в сообщении.
В начале сентября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, опубликованном после посещения им станции, заявил, что все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС были подорваны частично или полностью.