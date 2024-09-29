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ВСУ ударили по трансформатору станции «Радуга» в Энергодаре
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Отмечается, что обошлось без пострадавших undefined
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ВСУ ударили по трансформатору станции «Радуга» в Энергодаре

Отмечается, что обошлось без пострадавших

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом из артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре. Об этом сообщил персонал станции.


В Telegram-канале ЗАЭС уточняется, что трансформатор был уничтожен «прямым попаданием артиллерии ВСУ».

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«Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — говорится в сообщении.


В начале сентября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, опубликованном после посещения им станции, заявил, что все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС были подорваны частично или полностью. 

#всу #энергодар #запорожская аэс #артиллерия
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