В Рязанской области из-за угрозы массового пожара ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух населенных пунктах Спасского района Рязанской области из-за угрозы возгорания жилых домов в результате горения сухой травы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.





Он подчеркнул, что в результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе.





В августе сообщалось о возникновении природных пожаров и в других регионах России. Так, в Туве были эвакуированы из детских лагерей порядка 500 школьников. Также дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов в Якутии.





25 августа в городском округе Феодосия Республики Крым загорелась сухая растительность. Возгорание началось в труднодоступной местности. Площадь пожара превысила 75 гектаров. Огонь угрожал местным садовым товариществам.