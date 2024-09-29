Reuters: Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружено на месте израильского удара

По данным агентства, на теле главы движения не обнаружено прямых повреждений и ран. Предполагается, что причиной смерти Насраллы стала тупая травма от силы взрыва.





Газета Al Nahar также утверждает, что медики не обнаружили следов ранений на теле Насраллы.