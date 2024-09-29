Reuters: Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружено на месте израильского удара

Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было обнаружено на месте воздушной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на южные пригороды Бейрута. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собеседников в здравоохранении и органах безопасности.
По данным агентства, на теле главы движения не обнаружено прямых повреждений и ран. Предполагается, что причиной смерти Насраллы стала тупая травма от силы взрыва.
Газета Al Nahar также утверждает, что медики не обнаружили следов ранений на теле Насраллы.
28 сентября пресс-служба ливанского движения «Хезболла» подтвердила информацию о гибели генерального секретаря организации Хасана Насраллы 27 сентября во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. Ранее об этом заявляла израильская армия.