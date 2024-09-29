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Reuters: Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружено на месте израильского удара
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Отмечается, что генеральный секретарь движения не получил каких-либо видимых ран и повреждений undefined
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Reuters: Тело лидера «Хезболлы» Насраллы обнаружено на месте израильского удара

Отмечается, что генеральный секретарь движения не получил каких-либо видимых ран и повреждений

Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было обнаружено на месте воздушной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на южные пригороды Бейрута. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собеседников в здравоохранении и органах безопасности.

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По данным агентства, на теле главы движения не обнаружено прямых повреждений и ран. Предполагается, что причиной смерти Насраллы стала тупая травма от силы взрыва.


Газета Al Nahar также утверждает, что медики не обнаружили следов ранений на теле Насраллы. 

28 сентября пресс-служба ливанского движения «Хезболла» подтвердила информацию о гибели генерального секретаря организации Хасана Насраллы 27 сентября во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. Ранее об этом заявляла израильская армия. 

#израиль #хезболла #ливан
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