Подбежавшего к губернатору Свердловской области Паслеру мужчину арестовали на 14 суток за мат

Мужчину, подбежавшего к губернатору Свердловской области Денису Паслеру арестовали на 14 суток за мат. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.





По ее данным, «целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью», на него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). В суде 42-летний мужчина признал вину.





Инцидент с Сериком Таспаковым и главой региона Денисом Паслером произошел накануне в Екатеринбурге. Мужчина на Празднике Весны и Труда подбежал к политику, неизвестного остановила охрана.