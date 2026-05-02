На Ямале при пожаре погибла семья из семи человек, включая четверых детей

Трагедия произошла в поселке Высокий города Мегиона

В ночь на 2 мая в частном доме в поселке Высокий (город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.


Пожар был локализован в 03:06, открытое горение ликвидировали к 03:30. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. К тушению привлекались 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.


Предварительной причиной пожара названо нарушение требований пожарной безопасности. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

#пожар #хмао #жертвы #погибшие
