На Ямале при пожаре погибла семья из семи человек, включая четверых детей

В ночь на 2 мая в частном доме в поселке Высокий (город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.





Пожар был локализован в 03:06, открытое горение ликвидировали к 03:30. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. К тушению привлекались 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.





Предварительной причиной пожара названо нарушение требований пожарной безопасности. Обстоятельства трагедии устанавливаются.