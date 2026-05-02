Собянин сообщил о шести уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву
Ночью из-за угрозы атак временно ограничивали работу аэропорта Внуково
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, который направлялся в сторону столицы. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.


Это уже шестой дрон, сбитый с полуночи 2 мая. Ранее мэр сообщал об уничтожении еще пяти БПЛА, летевших к Москве.


Из-за угрозы атак ночью вводились временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково. Росавиация сообщила о приостановке приема и отправки рейсов примерно в 3:06. Ограничения действовали около полутора часов, после чего аэропорт возобновил работу в штатном режиме.


В середине марта за двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 БПЛА противника, сообщал Собянин.


Он поблагодарил силы ПВО Минобороны «за профессиональную, самоотверженную работу». Эта атака на Москву стала самой массированной с начала СВО. 

#пво #сергей собянин #атака беспилотников
