Слуцкий предложил ввести гарантированные закупки продукции у фермеров

Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий обратил внимание исполнительной власти на проблему сельского хозяйства в стране. Он написал письмо на имя зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева (есть в распоряжении Daily Storm).





По оценкам экспертов, в 2025 году рентабельность сельского хозяйства снизилась до 10–15%, многие мелкие фермеры работают на грани закрытия. Несмотря на принимаемые меры государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК), наблюдается дисбаланс в системе сбыта сельхозпродукции, отметил Слуцкий. Закупочные цены на многие продукты опустились до минимума, зачастую ниже себестоимости производства.





«Так, себестоимость выращивания картофеля в 2025 году достигла 20 рублей за килограмм, тогда как фермеры вынуждены продавать его по цене от 10 до 22 рублей в зависимости от региона, хотя розничные цены в магазинах составляют 60–100 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация сложилась на зерновом рынке: при высоком урожае зерна в 135 млн тонн закупочные цены на пшеницу и ячмень остались на уровне десятилетней давности – 11 рублей за килограмм», — описал ситуацию лидер ЛДПР.





Сейчас цены реализации опускаются ниже себестоимости, а производители зерна вынуждены сокращать посевные площади и отказываться от выращивания традиционных культур, не находя рынка сбыта, подчеркнул Слуцкий.





Он видит проблему в том, что действующая система госрегулирования АПК, несмотря на свою эффективность в стабилизации цен, ориентирована в первую очередь на крупный бизнес с большими поставками. При этом малые фермерские хозяйства гораздо больше подвержены рискам волатильности оптовых цен из-за ограниченных возможностей по хранению продукции и отсутствия доступа к крупным рынкам.





«В этой связи назрела необходимость разработки на федеральном уровне комплекса мер, формирующих полноценную программу поддержки аграрных территорий с включением в нее механизма гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции у производителей по справедливым ценам», — предложил Леонид Слуцкий.





В рамках этой меры предлагается организовать в регионах сеть аккредитованных закупочных пунктов для приема продукции от малых производителей. Также нужно установить порядок определения справедливых цен на основные виды продукции, учитывающий объективные затраты на ее производство. Речь идет о стоимости семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, оплаты труда, амортизации техники и транспортных расходов, а также нормативный уровень рентабельности.





В ЛДПР считают необходимым закрепить обязанность государства по проведению этих гарантированных закупок продукции малых сельхозпроизводителей в объемах, востребованных для нужд социальных учреждений (школ, больниц, детских садов). Следует учесть и объемы для формирования государственного резерва, интервенционного фонда, а также нужды обороны страны.





Не менее важным по словам Слуцкого является возможность для аграриев брать беспроцентные товарные кредиты семенами, горюче-смазочными материалами и удобрениями под будущий урожай. Погасить его можно будет поставками выращенной продукции по гарантированным ценам.





«Принятие указанных мер позволит сформировать стабильную систему гарантированного сбыта для сельхозпроизводителей, создать экономическую мотивацию для внедрения современных технологий, кардинально снизить риски ведения сельскохозяйственного бизнеса и предотвратить закрытие малых хозяйств, сохранив рабочие места и прекращая отток населения из сельской местности. Закупочные цены повысятся до экономически обоснованного уровня, обеспечивающего рентабельность и расширенное воспроизводство в отрасли», — перечислил автор инициативы.





Также это создаст предпосылки для роста производства качественных продуктов питания и повышения уровня жизни, снижения зависимости от импорта и выполнения в полном объеме показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, подытожил Слуцкий. В заключение письма он попросил зампредседателя Правительства направить позицию о возможности реализации этой инициативы.