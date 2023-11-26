После ранения в тюрьме скончался полицейский Дерек Шовин, отбывавший наказание за убийство Джорджа Флойда

В США умер полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее он получил тяжелое ножевое ранение в тюрьме, где отбывал наказание — 22 года лишения свободы.





25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего американца Джорджа Флойда в ходе задержания. Полицейский уложил мужчину на асфальт и удерживал, наступив ему на шею коленом.





В США несколько месяцев продолжались акции против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Поводом для этого послужило жесткое задержание полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего американца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельного чека в магазине.





Видеозапись задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.





Практически во всех городах Соединенных Штатов акции протеста заканчивались беспорядками и грабежами. Для наведения порядка власти задействовали более 60 тысяч военных нацгвардии. Шовина приговорили к 22 годам тюрьмы.