Глава Смоленской области Анохин сообщил о ликвидации украинского беспилотника

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки украинского беспилотника силами противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.





По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона. Анохин также попросил жителей «воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях».





Минобороны позже сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Тульской областями.





В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский утром вводили временные ограничения на полеты, сейчас воздушные гавани работают штатно. Также отсутствуют ограничения в работе аэропорта Внуково, сообщили власти.





Утром 26 ноября Минобороны отчитывалось также об уничтожении 20 дронов в нескольких регионах ЦФО, включая Подмосковье. В Туле беспилотник врезался в пятиэтажку, пострадал один человек.