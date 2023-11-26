В Чехии возобновили закупки газа из России

В Чехии возобновили закупки природного газа из России, после того как в апреле этого года страна полностью отказалась от поставок топлива из РФ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.





При этом он подчеркнул, что страна уже сделала запасы на зиму, поэтому в закупках не нуждается. По его словам, поставки газа из России активизировались в октябре.





Сикела также заверил, что «ситуация не меняет того факта, что Чехия окончательно избавилась от зависимости от российского газа».





По данным главы чешского Минпромторга, в общем объеме поставок за 2023 год доля российского газа составляет 1,2%. Однако портал echo24.cz со ссылкой на главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованду заявил, что 40% поступающего в Чехию газа — из России.





В марте глава Еврокомиссии заявила, что за последние восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%, но ЕС удалось успешно компенсировать потери. Власти Чехии также отчитывались, что прекратили закупать энергоресурсы из России.