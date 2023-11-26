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Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Туле, местный житель получил легкие ранения
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По информации Минобороны, всего за ночь в регионах России сбито 20 дронов undefined
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Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Туле, местный житель получил легкие ранения

По информации Минобороны, всего за ночь в регионах России сбито 20 дронов

Ночью над Тульской областью силы противовоздушной обороны пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Алексей Дюмин. Оба дрона, по его словам, были сбиты. Однако один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, указал губернатор. 


Он подчеркнул, что серьезных повреждений в результате инцидента нет. Повреждено остекление трех квартир, а также «легкое резанное ранение получил один из жильцов дома». Ему оказали медпомощь, добавил Дюмин. 


Также утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была пресечена массовая атака украинских дронов на регионы ЦФО. Летевшие на Москву украинские беспилотники были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе Подмосковья, заявил мэр столицы. 


Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано, уточнил он. Позднее Собянин сообщил еще о сбитых дронах в Подольске и Раменском городском округе. 


По его словам, ПВО также перехватила и уничтожила несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях. 


Минобороны России подтвердило, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позже ведомство отчиталось еще о девяти сбитых дронах. 

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#сергей собянин #тульская область #беспилотник #минобороны #алексей дюмин
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