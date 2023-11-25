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Мать троих детей рассказала, как задушила двух маленьких сыновей
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Трагедия произошла в Псковской области undefined
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Мать троих детей рассказала, как задушила двух маленьких сыновей

Трагедия произошла в Псковской области

Суд арестовал жительницу Псковской области, обвиняемую в убийстве троих своих детей, сообщает Следственный комитет. По версии правоохранителей, 34-летняя женщина сначала задушила сыновей (им было 1,5 и четыре года) в квартире в Великих Луках, потом с двумя другими детьми переехала в деревню, где убила еще и восьмилетнюю дочь. СКР опубликовал видео со следственными действиями с участием женщины.


Стоя у дивана, подозреваемая рассказала, что прикрыла рот каждому из сыновей. Дочь, по словам женщины, болела и впоследствии умерла, она скрыла это.


Telegram-каналы ранее писали, что мать несколько месяцев жила с трупами своих детей. У нее остались еще двое детей: пятилетняя дочь и 12-летний сын. Старший ребенок давно проживает с бабушкой.

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На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»

Об убийстве жительница Екатеринбурга сама сообщила своим родным по телефону 26 декабря 2022
Dailystorm - На Урале мать задушила троих детей, изгоняя из них «дьявола»
#убийство #происшествие #псковская область
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