В Москве легковушка наехала на группу пешеходов, пострадали три человека

На Открытом шоссе в Москве водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на пешеходов, ждавших зеленый сигнал светофора, сообщил Дептранс города. Пострадали три пешехода, уточнили в столичном управлении ГИБДД.





За рулем BMW, попавшей в аварию, была девушка, сообщает Госавтоинспекция. Некоторые Telegram-каналы пишут, что девушке 22 года, после столкновения она сразу вышла к пешеходам. Пострадавшие — две женщины и мужчина, их госпитализировали.