Зеленский заявил, что Украина получит военные корабли для конвоирования сухогрузов в Черном море

Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, идущих по зерновому коридору в Черном море, утверждает президент страны Владимир Зеленский. Он выступил на пресс-конференции в Киеве.





По словам украинского лидера, получение кораблей — «вопрос близкого будущего». Зеленский также заявил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО.





В июле Россия вышла из зерновой сделки, действовавшей с лета 2022 года. В рамках соглашения зерно экспортировали из трех украинских черноморских портов. Москва объяснила свое решение тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельхозпродукции не исполняются.





После выхода России из зерновой сделки Украина открыла временные коридоры для сухогрузов в Черном море. При этом она предупредила, что не может гарантировать безопасность судов.