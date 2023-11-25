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Зеленский заявил, что Украина получит военные корабли для конвоирования сухогрузов в Черном море
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Президент назвал «вопросом близкого будущего» предоставление Киеву кораблей undefined
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Зеленский заявил, что Украина получит военные корабли для конвоирования сухогрузов в Черном море

Президент назвал «вопросом близкого будущего» предоставление Киеву кораблей

Фото: Global Look Press / ThePresidentialOfficeUkraine

Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, идущих по зерновому коридору в Черном море, утверждает президент страны Владимир Зеленский. Он выступил на пресс-конференции в Киеве.


По словам украинского лидера, получение кораблей — «вопрос близкого будущего». Зеленский также заявил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО.


В июле Россия вышла из зерновой сделки, действовавшей с лета 2022 года. В рамках соглашения зерно экспортировали из трех украинских черноморских портов. Москва объяснила свое решение тем, что положения договора о содействии российскому экспорту сельхозпродукции не исполняются.


После выхода России из зерновой сделки Украина открыла временные коридоры для сухогрузов в Черном море. При этом она предупредила, что не может гарантировать безопасность судов.

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#владимир зеленский #украина #зерновая сделка #рф
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