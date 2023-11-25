Маск встревожился опустошением арсеналов США из-за помощи Украине

Американский бизнесмен Дэвид Сакс написал на своей странице в X (бывшая Twitter), что руководство США до сих пор не решило проблему нехватки боеприпасов, появившуюся из-за оказания военной помощи Украине. С ним согласился предприниматель Илон Маск. Он назвал ситуацию с нехваткой снарядов пугающей.





С начала конфликта Соединенные Штаты оказали Украине военную помощь более чем на 44 миллиарда долларов. Поддержку Киеву оказывают и другие западные страны.





Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружения ВСУ не повлияют на ситуацию на поле боя, но усугубят страдания украинского народа.