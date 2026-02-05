«Предсказуемые правила, налоги и доступные кредиты»: Слуцкий рассказал, как защитить отечественный бизнес

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий представил доклад, посвященный защите российских предпринимателей. Он обратил внимание, что на протяжении 2025 года, по данным ФНС, было ликвидировано 233 тысячи юридических лиц, при том что зарегистрировано новых только 173 тысячи. Политик уверен, что ключевые проблемы проводимой сейчас политики — отсутствие образа будущей России и потеря связи между инструментами и целями, когда ключевая ставка и инфляция из инструментов стали самоцелью.





В беседе с Daily Storm Слуцкий отметил: необходимо дать людям гарантии, что их усилия будут вознаграждены, и некоторые решения нужно принимать уже сейчас. В частности, указал он, ЛДПР рассматривает повышение налоговых ставок исключительно как вынужденное и временное решение. Партия будет настаивать, чтобы появились четкие сроки и параметры снижения налогового бремени, которое и для физических, и для юрлиц уже сопоставимо со многими развитыми экономиками.





﻿«Посмотрите, как с уходом западных брендов новый импульс развития получили швейные, пищевые, косметические предприятия, а также многие направления бизнеса по оказанию услуг населению. Для примера, с 2022 года рязанский производитель детских деревянных игрушек «С-Мала» увеличил продажи почти на четверть, новосибирский бренд детской одежды «Чудо-кроха» — более чем на 60%. Для государства выгоднее получить больше налогов от дальнейшего роста масштабов бизнеса, нежели ситуативно от повышения налоговых ставок, которые этот рост остановят», — добавил Слуцкий.





Глава ЛДПР также отметил, что сейчас негатив у бизнеса вызывают не только увеличение размера налога и снижение порогов, но также отчетность и издержки, связанные с ней, которые возрастают в разы.





«Поэтому ЛДПР считает, что необходим мораторий на штрафы со стороны ФНС в случае, если предприятия, которые впервые стали плательщиками НДС, непреднамеренно совершают какие-то ошибки в отчетности или сроках ее предоставления», — добавил политик.





По его словам, уже в ближайшее время эту инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму.





Не менее важной, уверен Слуцкий, является задача по приданию нового импульса российской промышленности. Послужить таковым должны доступные кредиты.





«Средств на инвестиции просто нет — собственные ресурсы предприятий истощены. Нужно открыть кислород и сделать так, чтобы уже в текущем году у предприятий была возможность привлечь финансирование, допустим, в форме целевого кредита, для решения приоритетных задач промышленной политики, а с 2027 года критически необходимо нормализовать условия кредитования для всех предприятий», — резюмировал лидер ЛДПР.