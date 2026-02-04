«Мосбилет» подготовил подборку самых интересных спектаклей театра «Шалом»

Предстоящие спектакли московского театра «Шалом» затрагивают поиск смысла жизни и подведение итогов в конце пути. Это пять постановок, которые совсем не про развлечение, а полны драматизма и душевных переживаний. Билеты продаются в «Мосбилете».





«Поезд жизни»





Что остается у человека, у которого отняли все, кроме воображения и воли? Летом 1941 года жители одного штетла, узнав о приближении нацистов, пытаются совершить невероятное — депортировать себя на поезде в Палестину. «Поезд жизни» — спектакль о силе духа, которая превращает отчаяние в акт свободы. Это постановка-путешествие, где абсурд становится реальностью, а спасительная ирония помогает не сломаться.





«Натан Мудрый»





Философскую драму Готхольда Эфраима Лессинга о возможности мира между религиями (иудаизмом, христианством и исламом) перенесли в наше время — в мастерскую по утилизации шин. Это неожиданный и актуальный разговор: переосмысление классики показывает, что вопросы веротерпимости, лжи и истинной человечности не имеют срока давности. Спектакль затрагивает конфликты прошлого, чтобы задать неудобные вопросы о сегодняшнем дне.





«Последние»





Спектакль о разногласиях, появившихся в отдельной семье во время Первой русской революции, и о том, как большая история врывается в дом и раскалывает на части самое крепкое: родственные связи. Постановка Олега Липовецкого по драме Максима Горького рассказывает об отце, лишившемся власти и должности, и его взрослых детях, пытающихся вырваться из-под влияния, а также о выборе, который делает своих чужими.





«Обычная человеческая история»





В центре «Обычной человеческой истории» — герой, который за пять минут до конца своего долгого земного пути видит проносящееся перед глазами прошлое. В его памяти оживают все прекрасные и горькие моменты — от рождения до последней любви. Этот медитативный и лиричный спектакль-воспоминание — о частной, но от того не менее ценной жизни.





«Моня Цацкес — знаменосец»





Писатель Эфраим Севела рассказал историю молодого литовского еврея, попавшего в Красную армию. Рядовому Моне, который не умел и не хотел воевать, было суждено стать знаменосцем и пройти всю войну. Это взгляд на катастрофу глазами того, кто страстно желал просто жить. Постановка предлагает зрителю важные темы для размышления: о том, как оставаться собой в самых невыносимых условиях, о жажде жизни и ее цене.