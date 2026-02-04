Дуров заявил о превращении Испании в «государство тотальной слежки»

Бизнесмен и сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что власти Испании продвигают новые опасные правила, которые «угрожают свободе в интернете». В том числе речь идет о запрете на использование соцсетей для детей до 16 лет и введение личной ответственности для руководителей платформ за размещение на них запрещенного контента.





«Эти меры могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом «защиты». Вот почему они являются тревожным сигналом для свободы слова и неприкосновенности частной жизни», — отметил Дуров.





Он призвал испанцев требовать прозрачности и бороться за свои права, «пока не стало слишком поздно».





Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне представил пакет из пяти мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды. Он заявил, что соцсети «превратились в несостоявшееся государство, где игнорируются законы и терпятся преступления».