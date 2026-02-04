Новости
Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам охраны природы, экологии и транспорта
Иванов занимал этот пост почти 10 лет undefined
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ. 


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Иванов сам изъявил желание об освобождении от должности, поэтому Путин и подписал такой указ.  


Сергею Иванову 73 года. В 2001–2007 годах он был министром обороны России, в 2011–2016 годах — главой администрации президента. 


Он также имеет звание генерал-полковника запаса. В 1990-е и 2000-е работал заместителем директора ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ.

