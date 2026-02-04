Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам охраны природы, экологии и транспорта

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Иванов сам изъявил желание об освобождении от должности, поэтому Путин и подписал такой указ.





Сергею Иванову 73 года. В 2001–2007 годах он был министром обороны России, в 2011–2016 годах — главой администрации президента.





Он также имеет звание генерал-полковника запаса. В 1990-е и 2000-е работал заместителем директора ФСБ, секретарем Совета безопасности РФ.