При атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области погибли мужчина и его 21-летний сын

Украинские военные формирования атаковали автомобиль в селе Нечаевка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В машине ехала супружеская пара и их 21-летний сын.


«Случилось самое страшное: мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале.


Женщина получила баротравму и минно-взрывную травму. Ей оказали помощь в городской больнице.


1 мая двое юношей погибли в результате удара украинского беспилотника по мотоциклу в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Гладков.


Дрон атаковал мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей — 18 и 15 лет. От полученных ранений они скончались на месте.

