В медиабанке «Мосфото» появились кадры из уникального музея пластических фигур в парке «Зарядье»

Столичный медиабанк «Мосфото» опубликовал кадры из музея пластических фигур «Историал. Коллекция», который открылся в парке «Зарядье». Это первый в России масштабный выставочный проект, представляющий галерею выдающихся личностей в формате гиперреалистичного искусства.





Посетители музея могут увидеть в одном месте тех, кто в реальной жизни никогда бы не встретился: Бродского, Пушкина, Терешкову, Ленина, Гагарина, Высоцкого, Жукова, Третьяка и многих других. Пластические фигуры выполнены с огромной детализацией — создатели филигранно проработали черты лиц, мимику и даже цвет глаз, а при их создании использовали современные цифровые технологии.





Корреспондент Daily Storm побывала на открытии арт-пространства и узнала, какую «пасхалочку» заложили в экспозицию организаторы. Экскурсовод музея рассказала, что сложнее всего было попасть в цвет глаз, потому что все фотографии черно-белые.





Работу оценил прославленный хоккеист Владислав Третьяк — он отметил, что особенно похожими сделали его глаза, а также дочь Валентины Терешковой Елена. Глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин назвал музей еще одной «звездой» для города, уверен, что он будет привлекать туристов даже из других стран.





