Продюсер Цыганов призвал «понять и простить» Лепса после его слов о трудной жизни россиян с зарплатой 300 тысяч рублей

Певец Григорий Лепс заявил, что большинство жителей России тратят на повседневные нужды в месяц 200-300 тысяч рублей. Продюсер Вадим Цыганов в комментарии Daily Storm выразил мнение, что Лепс оторван от реальности, но призвал «понять и простить» артиста за такие слова.





«Это человек, обласканный всем, чем только можно. Как он может быть не оторван [от реалий]? Таких людей нужно понимать и прощать. На них, прожженных, обижаться не стоит. Разные ощущения от жизни. Главное, чтоб мысли трезвые были. А мысли пьяные», — считает Цыганов.





Народный артист РФ Григорий Лепс ранее в интервью Эмину Агаларову коснулся темы семейных бюджетов россиян. Исполнитель заметил, что богатство — понятие относительное и есть люди, зарабатывающие по миллиону долларов в день, и им все равно этого мало.





При этом Лепс искренне удивился тому, как обычные люди справляются с небольшими (по его меркам) бюджетами: «Есть семьи (и их большинство в нашей стране), где доход составляет там от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу».





Высказывание певца вызвало немало критики в соцсетях. Пользователи считают, что Лепс посчитали, что понимает, как на самом деле живет страна и заметили, что многие семьи могут только мечтать о доходе в 300 тысяч рублей.





По данным Росстата, в апреле среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 109 052 рубля.