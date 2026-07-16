Новости
 18+
St
Продюсер Цыганов призвал «понять и простить» Лепса после его слов о трудной жизни россиян с зарплатой 300 тысяч рублей
18+
Артист удивился, как на такие деньги люди обеспечивают себя и детей, но заметил, что богатство — понятие относительное Коллаж: Daily Storm
Новости

Продюсер Цыганов призвал «понять и простить» Лепса после его слов о трудной жизни россиян с зарплатой 300 тысяч рублей

Артист удивился, как на такие деньги люди обеспечивают себя и детей, но заметил, что богатство — понятие относительное

Иван Соколов
Коллаж: Daily Storm

Певец Григорий Лепс заявил, что большинство жителей России тратят на повседневные нужды в месяц 200-300 тысяч рублей. Продюсер Вадим Цыганов в комментарии Daily Storm выразил мнение, что Лепс оторван от реальности, но призвал «понять и простить» артиста за такие слова.


«Это человек, обласканный всем, чем только можно. Как он может быть не оторван [от реалий]? Таких людей нужно понимать и прощать. На них, прожженных, обижаться не стоит. Разные ощущения от жизни. Главное, чтоб мысли трезвые были. А мысли пьяные», — считает Цыганов.


Народный артист РФ Григорий Лепс ранее в интервью Эмину Агаларову коснулся темы семейных бюджетов россиян. Исполнитель заметил, что богатство — понятие относительное и есть люди, зарабатывающие по миллиону долларов в день, и им все равно этого мало.


При этом Лепс искренне удивился тому, как обычные люди справляются с небольшими (по его меркам) бюджетами: «Есть семьи (и их большинство в нашей стране), где доход составляет там от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу».


Высказывание певца вызвало немало критики в соцсетях. Пользователи считают, что Лепс посчитали, что понимает, как на самом деле живет страна и заметили, что многие семьи могут только мечтать о доходе в 300 тысяч рублей.


По данным Росстата, в апреле среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 109 052 рубля.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#соцсети #доходы #григорий лепс #вадим цыганов #россияне #критика