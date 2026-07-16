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Борису Надеждину запретили покидать Россию
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Борису Надеждину запретили покидать Россию

Это может быть связано с долгом в полтора миллиона рублей

Daily Storm

Бывшему депутату Госдумы Борису Надеждину (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) запретили выезжать за границу. Об этом он сообщил в соцсетях. 


Постановление пришло через «Госуслуги». Политик заявил, что будет обжаловать решение, которое его адвокаты считают незаконным. 


Как следует из судебных документов, запрет связан с исполнительным производством, открытым в 2024 году Долгопрудненским отделом судебных приставов. Надеждин не оплатил исполнительный сбор, сумма взыскания составляет более 1 455 834 рублей, передает ТАСС.


Ранее также сообщалось о задержании Надеждина. Ему вменяли пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций. Позже его отпустили.

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#борис надеждин #политик #заграница