Борису Надеждину запретили покидать Россию

Бывшему депутату Госдумы Борису Надеждину (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) запретили выезжать за границу. Об этом он сообщил в соцсетях.





Постановление пришло через «Госуслуги». Политик заявил, что будет обжаловать решение, которое его адвокаты считают незаконным.





Как следует из судебных документов, запрет связан с исполнительным производством, открытым в 2024 году Долгопрудненским отделом судебных приставов. Надеждин не оплатил исполнительный сбор, сумма взыскания составляет более 1 455 834 рублей, передает ТАСС.





Ранее также сообщалось о задержании Надеждина. Ему вменяли пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций. Позже его отпустили.