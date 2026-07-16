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Путин потребовал сдавать жилье вовремя и качественно
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Путин потребовал сдавать жилье вовремя и качественно

Россияне ежегодно вкладывают 15-16 триллионов рублей в эту отрасль

Daily Storm
Россияне ежегодно вкладывают 15-16 триллионов рублей в эту отрасль

Строящееся жилье должно передаваться россиянам в установленные сроки и с надлежащим качеством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.


Главе государства доложили, что правительство прилагает усилия для сохранения объемов строительства. Хуснуллин подчеркнул важность получения гражданами уже оплаченных квартир, а Путин уточнил: «И вовремя», затем добавил «нужного качества». 


Глава государства также поинтересовался годовым объемом вложений россиян в жилье, предположив, что речь идет о 15–16 триллионах рублей. Хуснуллин подтвердил, что это соответствует действительности.

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#жилье #строительство #владимир путин