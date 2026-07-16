Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался о конфликте между Министерством обороны и Генштабом, заявив, что сторонам не удалось достичь взаимопонимания. Подробностями он поделился на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером в Киеве.





Он отметил, что решение о смене министра обороны Михаила Федорова обусловлено, в том числе, сложным диалогом между руководством армии и военным ведомством на разных уровнях, причем речь идет не только о личностях. Зеленский подчеркнул, что Федоров продолжит работу в его команде, но его дальнейшая роль будет обсуждаться позже.





Президент также признал наличие нерешенных вопросов в отдельных бригадах и в сфере мобилизации, включая действия ТЦК и случаи «бусификации». Он заявил, что не становится на чью-либо сторону, поскольку ответственность несут обе стороны.