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Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба
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Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба

По его словам, стороны не нашли «общего языка»

Анна Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался о конфликте между Министерством обороны и Генштабом, заявив, что сторонам не удалось достичь взаимопонимания. Подробностями он поделился на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером в Киеве.


Он отметил, что решение о смене министра обороны Михаила Федорова обусловлено, в том числе, сложным диалогом между руководством армии и военным ведомством на разных уровнях, причем речь идет не только о личностях. Зеленский подчеркнул, что Федоров продолжит работу в его команде, но его дальнейшая роль будет обсуждаться позже.


Президент также признал наличие нерешенных вопросов в отдельных бригадах и в сфере мобилизации, включая действия ТЦК и случаи «бусификации». Он заявил, что не становится на чью-либо сторону, поскольку ответственность несут обе стороны.

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