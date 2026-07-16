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VK, «Макс», Mail.ru и «Одноклассники» пропали из Google Play
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VK, «Макс», Mail.ru и «Одноклассники» пропали из Google Play

VK рекомендовал пользователям перейти на российский домен

Анна Иванова

Все приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «Макс», «Одноклассники», Mail.ru, «VK Видео», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «Юлу», «Знакомства», «Дзен», «Облако Mail», «Марюсю», «VK Клипы» и «VK Почту», исчезли из Google Play.


В VK подтвердили, что ранее установленные версии работают без ограничений, обновления и пуш-уведомления сохраняются. Приложения доступны в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и других магазинах. Также компания рекомендовала пользователям перейти на домен vk.ru вместо vk.com — он, по ее заявлению, работает быстрее и надежнее.


У некоторых пользователей VK пропало и из Huawei AppGallery, тогда как «Макс» там остается доступным. Удаление произошло на фоне введения Евросоюзом санкций против VK и ООО «Коммуникационная платформа» (юридического лица «Макса»), официально объявленных в понедельник.

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