VK, «Макс», Mail.ru и «Одноклассники» пропали из Google Play

Все приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «Макс», «Одноклассники», Mail.ru, «VK Видео», «VK Музыку», «VK Мессенджер», «Юлу», «Знакомства», «Дзен», «Облако Mail», «Марюсю», «VK Клипы» и «VK Почту», исчезли из Google Play.





В VK подтвердили, что ранее установленные версии работают без ограничений, обновления и пуш-уведомления сохраняются. Приложения доступны в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и других магазинах. Также компания рекомендовала пользователям перейти на домен vk.ru вместо vk.com — он, по ее заявлению, работает быстрее и надежнее.





У некоторых пользователей VK пропало и из Huawei AppGallery, тогда как «Макс» там остается доступным. Удаление произошло на фоне введения Евросоюзом санкций против VK и ООО «Коммуникационная платформа» (юридического лица «Макса»), официально объявленных в понедельник.