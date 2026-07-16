Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Турция готова возглавить военно-морскую составляющую будущих гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.





По его словам, у Турции есть взаимопонимание с союзниками по этому вопросу, ведется плановая работа. Также Фидан сообщил, что Киев поддержал турецкие предложения по безопасности судоходства и энергологистики в Черном море. Он выразил обеспокоенность исчезновением безопасности судоходства из-за эскалации и предложил — в случае невозможности полного прекращения огня — объявить мораторий на удары в критически важных зонах: судоходстве и энергетике. Турецкие инициативы, по его словам, пока остаются на столе и ждут ответа от сторон.





Фидан также заявил, что Турция продолжит активную дипломатию и намерена организовать новый раунд переговоров между Россией и Украиной. В ходе контактов в Москве, по его словам, он увидел готовность Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова к любым контактам в целях мирного урегулирования.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия признательна Турции за готовность содействовать мирному треку.