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Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины
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Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Анкара предложила мораторий на удары в Черном море

Анна Иванова

Турция готова возглавить военно-морскую составляющую будущих гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.


По его словам, у Турции есть взаимопонимание с союзниками по этому вопросу, ведется плановая работа. Также Фидан сообщил, что Киев поддержал турецкие предложения по безопасности судоходства и энергологистики в Черном море. Он выразил обеспокоенность исчезновением безопасности судоходства из-за эскалации и предложил — в случае невозможности полного прекращения огня — объявить мораторий на удары в критически важных зонах: судоходстве и энергетике. Турецкие инициативы, по его словам, пока остаются на столе и ждут ответа от сторон.


Фидан также заявил, что Турция продолжит активную дипломатию и намерена организовать новый раунд переговоров между Россией и Украиной. В ходе контактов в Москве, по его словам, он увидел готовность Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова к любым контактам в целях мирного урегулирования.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия признательна Турции за готовность содействовать мирному треку.

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#турция #украина #мирные переговоры