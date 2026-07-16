Родник в Ясеневе благоустроили после обращения жителей к депутату Романенко

Завершено благоустройство родника на Литовском бульваре в Ясенево, начатое по инициативе местных жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.





В ходе работ расширены пешеходные дорожки, установлены дополнительные фонари и скамейки, территория стала комфортной для посещения. Также завершено благоустройство детских площадок на улице Айвазовского.





Романенко отметил, что жители неоднократно поднимали эти вопросы на встречах, и совместная работа дала результат. Родник расположен напротив дома 11, корпус 5 по Литовскому бульвару, в деревянном домике, вода из которого стекает в небольшой пруд.