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Родник в Ясеневе благоустроили после обращения жителей к депутату Романенко
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Родник в Ясеневе благоустроили после обращения жителей к депутату Романенко

Теперь территория стала комфортной для посещения

Анна Иванова

Завершено благоустройство родника на Литовском бульваре в Ясенево, начатое по инициативе местных жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.


В ходе работ расширены пешеходные дорожки, установлены дополнительные фонари и скамейки, территория стала комфортной для посещения. Также завершено благоустройство детских площадок на улице Айвазовского.


Романенко отметил, что жители неоднократно поднимали эти вопросы на встречах, и совместная работа дала результат. Родник расположен напротив дома 11, корпус 5 по Литовскому бульвару, в деревянном домике, вода из которого стекает в небольшой пруд.

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#москва #благоустройство #ясенево