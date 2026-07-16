Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины

Верховная рада поддержала назначение Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 нардепов.





Корецкий, возглавлявший «Нафтогаз», стал новым главой правительства после отставки Юлии Свириденко и роспуска всего кабмина. Решение было принято на фоне масштабных кадровых перестановок в украинской власти.





Ранее сообщалось, что он является «человеком» Тимура Миндича — приближенного Владимира Зеленского и фигуранта громкого коррупционного скандала. По данным СМИ, Корецкого ввели в окружение Зеленского в конце 2022 года для управления отобранной у Игоря Коломойского «Укрнафтой», а позже назначили главой «Нафтогаза».





После того как Миндич стал фигурантом дела о преступной схеме в энергетике и покинул Украину, Корецкий активно пытался дистанцироваться от его имиджа и занялся собственным пиаром.