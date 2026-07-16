«Верните Федорова!»: на Украине вспыхнули митинги после увольнения главы Минобороны

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировала протестные акции как минимум в десяти городах, включая Киев, Львов, Одессу, Днепр, Запорожье и другие. Об этом сообщает «Страна».





Митингующие требуют вернуть Федорова на пост, выкрикивают обвинения в адрес власти и призывают не разрушать уже выстроенную систему. В социальных сетях звучат предостережения о возможном повторении событий, подобных Майдану.





«Верните Федорова!» — скандируют митингующие.





Сам министр провел в кресле главы оборонного ведомства всего полгода. Владимир Зеленский, по данным СМИ, счел его работу неэффективной, указав на системные противоречия с главкомом ВСУ Александром Сырским и армией. На смену Федорову прочат главу МВД Игоря Клименко.





Отставка министра — часть масштабной перестановки кадров во власти. Ранее парламент уволил премьера Юлию Свириденко и кабмин в полном составе, а новым премьером предложен Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза».





Заместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Павел Елизаров также подал рапорт об увольнении из ВСУ в знак протеста против отстранения Федорова. Он заявил, что это решение станет «большим злом для обороноспособности страны».