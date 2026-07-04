Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания полковнику Картавкину за освобождение Константиновки

Президент Владимир Путин на совещании с военными во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину — командующему 6-й мотострелковой дивизией, которая участвовала во взятии Константиновки.





Командующий группировкой «Южная» Сергей Медведев в докладе отметил, что при освобождении города наиболее успешно действовали части 4-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майора Антона Груниса и 6-й мотострелковой дивизии полковника Картавкина. Путин уточнил у начальника Генштаба Валерия Герасимова срок пребывания Картавкина в должности. Герасимов ответил, что тот командует дивизией менее года.





Президент отметил, что Грунис — уже генерал, а Картавкин — нет, хотя командует дивизией, и поручил Герасимову обратить на это внимание. Глава Генштаба заверил, что представит доклад о нем и о других заслуженных офицерах.