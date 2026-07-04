Путину доложили о взятии Константиновки

Армия России установила контроль над городом Константиновка в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





По его словам, президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и назвал взятие Константиновки первым, но очень важным этапом в освобождении славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Песков отметил, что Константиновка была превращена в укрепрайон, но благодаря героизму военных теперь полностью находится под контролем ВС РФ. Город является важным логистическим узлом, прикрывающим дороги на Славянск и Краматорск, через него проходит трасса Покровск – Константиновка.





Путин также сообщил о полном завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР. Командующие группировками доложили о положительной динамике наступления по всей фронте, при этом противник отступает с большими потерями. На совещании в узком составе глава государства обсудил вопросы обеспечения активных наступательных действий.