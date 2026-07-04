Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов утром 4 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.





Сейчас в городе работают средства ПВО. Оперативный штаб рекомендовал горожанам оставаться в домах и не выходить на улицу до отмены режима беспилотной опасности.





Возможны перебои с мобильным интернетом, при этом, по данным «Фонтанки», интернет работает по «белым спискам». В аэропорту Пулково по состоянию на 8 утра было задержано 37 рейсов, отменено 11, с запасных аэродромов ожидаются 10 бортов. Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию.





Информации о пострадавших или разрушениях нет.