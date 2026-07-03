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Ушла за грибами и не вернулась: в Ленобласти нашли убитой 12-летнюю школьницу
18+
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Ушла за грибами и не вернулась: в Ленобласти нашли убитой 12-летнюю школьницу

Тело обнаружили в лесополосе

Анна Иванова

Тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти нашли в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.


Девочка ушла за грибами в районе СНТ «Захожье-5» рядом с Никольским 2 июля. Около пяти часов вечера она сказала родным по телефону, что возвращается, но домой не пришла. Поиски с участием полиции, волонтеров «ЛизаАлерт» и местных жителей длились всю ночь и утро. Тело обнаружили в лесополосе.


Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Подозреваемый устанавливается. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. 


В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что девочка росла в полной семье, где также есть старший ребенок.

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#ленобласть #дети #убийство