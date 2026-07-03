Новак поручил нефтяникам нарастить поставки топлива на фоне кризиса

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Основное внимание уделили Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная обстановка с топливообеспечением. Главы субъектов доложили о запасах, поставках и принимаемых мерах.





Ранее сообщалось, что бензин в Новороссийске закончился. Свободный отпуск топлива на автозаправочных станциях полностью приостанавливали, однако позже его возобновили.