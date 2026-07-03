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Что Владимир Познер и Майкл Бом думают по поводу 250‑летнего юбилея Дня независимости США?
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Американцы 4 июля отметят главный национальный праздник страны Коллаж: Daily Storm
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Что Владимир Познер и Майкл Бом думают по поводу 250‑летнего юбилея Дня независимости США?

Американцы 4 июля отметят главный национальный праздник страны

Георгий Александров
Коллаж: Daily Storm

Американцы 4 июля отмечают главный национальный праздник страны. В этом году юбилей — 250 лет со дня подписания Декларации независимости. Daily Storm узнал, что думают по поводу праздника Владимир Познер и Майкл Бом и собираются ли отмечать его.


У знаменитого журналиста Познера есть российское, французское и американское гражданство, но он не чувствует, что Штаты — его родина.


«Я не родился в Америке. Хотя я там провел много лет, но это не моя родина. Поэтому я к этому празднику отношусь, как вам сказать, вполне хорошо, но все-таки не как к собственному празднику. И я, конечно, ничего делать по этому поводу [праздника] не собираюсь», — рассказал телеведущий Daily Storm.


«Я сейчас нахожусь не в Соединенных Штатах и туда не собираюсь», — добавил он.


Американский журналист, постоянный участник российских политических ток-шоу Майкл Бом в беседе с Daily Storm сослался на свою статью о 4 июля в «Независимой газете». По его мнению, настроение у многих его соотечественников совсем не праздничное.


«Их [американцев] сильно огорчает тот факт, что президент Дональд Трамп в нарушение базовых принципов американской революции активно стремится создать автократию, против которой боролись отцы-основатели, задумавшие декларацию [независимости]. Если революционеры воевали, чтобы избавиться от британского короля, то Трамп, наоборот, намерен стать американским королем. Он всячески пытается подорвать фундамент всей системы сдержек и противовесов, которая лежит в основе американской демократии», — сетует Бом.


Президент США Дональд Трамп пообещал устроить незабываемое празднование Дня независимости. Он отметил, что 4 июля синоптики прогнозируют 40-градусную жару, но он все равно собирается выступить с длинной праздничной речью, «просто чтобы показать, что он может все».


4 июля 1776 года Штаты приняли Декларацию независимости. Документ официально утвердил отделение 13 американских колоний от Великобритании. Традиционно 4 июля в США проходит федеральный выходной с праздничными фейерверками и парадами.

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