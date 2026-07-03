Участники СВО вышли на ринг: турнир Росгвардии посетил Валуев

В спорткомплексе «Крылья Советов» прошел боксерский турнир «10 лет Росгвардии», в котором приняли участие участники СВО. Мероприятие посетил корреспондент Daily Storm.





Некоторые из них получили награды из рук депутата Госдумы, бывшего боксера Николая Валуева. За боями наблюдали генсек Федерации бокса России Александр Беспутин и замдиректора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов. Последний отметил, что турнир стал кульминацией отборочных этапов и продемонстрировал высокий уровень мастерства в войсках. Медали разыгрывались в восьми весовых категориях.





Для гостей работали интерактивные зоны: можно было проверить силу удара на груше или сразиться на виртуальном ринге. Также на мероприятии представили стрелковое вооружение бойцов спецназа и рассказали о поступлении в военные учебные заведения Росгвардии.