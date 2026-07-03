В Центробанке заявили, что не заморозят вклады россиян «ни при каких» условиях

Заморозка вкладов граждан невозможна ни при каких условиях и сценариях. Об этом в эфире Радио РБК заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.





Заботкин также высказался о слухах на этот счет, назвав опасения «наиболее абсурдной теорией» и отметив, что подобные заблуждения «умирают сложнее всего».





Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в 2026 году сообщал, что кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1,4 до 2 миллиона рублей.