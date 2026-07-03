Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Хаменеи

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.





Российская делегация во главе с Медведевым приняла участие в церемонии прощания. Медведев также провел беседу с президентом Ирана.





Церемония прощания с Хаменеи началась в Тегеране с 3 июля. В пятницу в мероприятии участвуют высокопоставленные делегации нескольких десятков стран. С 4 по 5 июля тело будет находиться в Мосалле имени имама Хомейни, где смогут проститься все желающие. 6 июля в столице пройдет траурное шествие, затем тело доставят в город Кум. Похороны назначены на 9 июля в родном городе Хаменеи — Мешхеде.