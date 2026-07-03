Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на Симоньян

Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян к срокам от 6 до 25 лет лишения свободы.





Наибольший срок — 25 лет — получил Михаил Балашов, механик автосервиса: четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Ему также назначены штраф 800 тысяч рублей и ограничение свободы на два года. Егор Савельев приговорен к 15 годам со штрафом 800 тысяч рублей.





В деле 12 фигурантов, часть из них на момент преступлений были несовершеннолетними, поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор в апелляционном порядке.