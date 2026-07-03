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Ушедшая из «Справедливой России» к «Новым людям» Анастасия Павлюченкова поборется за мандат с Галиной Хованской
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Экс-советница Миронова баллотируется в одном округе с бывшей коллегой, но для нее соперничество не главное Анастасия Павлюченкова
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Ушедшая из «Справедливой России» к «Новым людям» Анастасия Павлюченкова поборется за мандат с Галиной Хованской

Экс-советница Миронова баллотируется в одном округе с бывшей коллегой, но для нее соперничество не главное

Алексей Красовский
Анастасия Павлюченкова Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

На прошедшем съезде партия «Новые люди» выдвинула в качестве одного из кандидатов в Госдуму бывшую справедливоросску и советницу Сергея Миронова Анастасию Павлюченкову. В апреле она лишилась всех должностей в СР «по личным причинам» и вышла из партии. Сейчас Павлюченкова поборется за мандат в Ленинградском одномандатном округе Москвы №197.


При этом Павлюченкова заверила Daily Storm, что не намерена тратить силы на борьбу с бывшей коллегой по партии Галиной Хованской, которая, предположительно, также выдвинется в этом округе. Однако она подчеркнула, что для нее соперничество не является делом принципа:


«Для меня эта кампания — не про противостояние с конкретной персоной, а про представление интересов жителей Ленинградского одномандатного округа. Именно на этом я и намерена сосредоточиться», — заявила Павлюченкова.


В 2024 году Daily Storm узнал, что эсеры планировали выдвигать Павлюченкову в столичном Ленинградском избирательном округе №197. Именно там традиционно избиралась в Госдуму ветеран партии Хованская. Однако после этого по решению руководства Павлюченкову было решено убрать с руководящих постов в партии, а потом активистка и вовсе сдала партбилет и вступила в «Новые люди». 


Выдвинет ли «Справедливая Россия» Хованскую против Павлюченковой, окончательно станет известно на съезде партии 4 июля.

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