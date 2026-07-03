Экс-главу Росавиации Нерадько отправили в СИЗО

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.





Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также суд арестовал экс-заместителя Нерадько Константина Махова, занимавшего эту должность с 2008 по 2017 год. Экс-глава уже обжаловал арест, подав апелляционную жалобу.





По данным деклараций за 2011–2021 годы, Нерадько задекларировал более 32,8 миллиона рублей. Его доход в 2020 году составил 7,6 миллиона рублей, в 2021 — около 5 миллионов. За ним числились земельные участки, квартира, дачи, хозблок и автомобиль Lexus GX 470. У его жены в собственности были участок, доля в квартире и Volvo S40.

Напомним, бывший глава Росавиации был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере.