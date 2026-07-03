Суд освободил девушку, которая сделала кальян на куличе

Суд освободил из-под стражи Ксению Белоусову, осужденную за публикацию фото и видео с кальяном на пасхальном куличе. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.





Белоусова была освобождена в зале суда. Мировой судья признал ее виновной в нарушении права на свободу совести и приговорил к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период испытательного срока по ранее возбужденному делу о наркотиках.





Суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры частично: наказание заменено на 200 часов обязательных работ, а указание об отмене условного осуждения по делу о наркотиках исключено. При этом условный срок по предыдущему приговору Лефортовского районного суда от 12 августа 2025 года сохранен в силе.